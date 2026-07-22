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Уиндхорст: у Леброна есть желание выйти за рамки самого очевидного сценария

Уиндхорст: у Леброна есть желание выйти за рамки самого очевидного сценария
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о будущем четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«При этом я действительно считаю, что он всерьёз рассматривает вариант с «Филадельфией». Он определённо общался с Тайризом Макси, Джоэлом Эмбиидом и Джейленом Брауном. Но он также разговаривал и с игроками других команд. Именно поэтому его решение настолько интригует. Можно привести убедительные аргументы в пользу «Филадельфии». Можно привести убедительные аргументы в пользу «Майами». И, конечно, вариант с «Кливлендом» тоже выглядит очень сильным, потому что это его родной город.

Мне кажется, у Леброна есть определённое желание выйти за рамки самого очевидного сценария. Другими словами, переход в «Кливленд» был бы самым простым решением. Если он выберет «Кавальерс», ему даже ничего не придётся объяснять. Но я действительно считаю, что он изучает вариант с «Филадельфией» и серьёзно рассматривает такую возможность», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

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