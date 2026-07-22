Андрей Кириленко дал прогноз на будущее Егора Дёмина в «Бруклин Нетс»

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление разыгрывающего Егора Дёмина в Летней лиге НБА – 2026. Напомним, россиянин вошёл во вторую символическую пятёрку турнира.

«Конечно, я очень рад за Егора. Своей игрой он показал свою необходимость для «Бруклина». Как и говорил ранее, он будет лидером «Нетс». На данный момент двух мнений быть не может. Егор сыграл не все матчи, но даже так его выбрали во вторую символическую пятёрку турнира. Насколько я помню, российские игроки ещё не получали такого приза — ни я, ни Лёша [Швед], ни Антон [Понкрашов]», — приводит слова Кириленко ТАСС.