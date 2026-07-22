15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Альварес: Испания полностью заслужила победу в финале ЧМ-2026

Тренер «Зенита» Альварес: Испания полностью заслужила победу в финале ЧМ-2026
Комментарии

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» испанец Артуро Альварес поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу — 2026, отметив, что сборная Испания заслужила победу, а турнир был наполнен сюрпризами и незабываемыми моментами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Каковы ваши впечатления от финала ЧМ-2026 года и турнира в целом?
— Сам финал, возможно, получился не самым зрелищным матчем, но, на мой взгляд, Испания полностью заслужила эту победу. Как и любой финал чемпионата мира, он был наполнен эмоциями и напряжением до самого финального свистка. Что касается самого турнира, то, считаю, в нём было всё: сюрпризы, ожидаемые исходы и незабываемые моменты.

Самое главное — восторжествовала справедливость. В таком долгом и сложном соревновании, где нужно провести столько матчей, победить может только самая стабильная команда. Испания доказала, что именно она была такой командой, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

Сейчас читают:
Тренер «Зенита» Альварес: матчи сборной Испании на ЧМ-2026 мы смотрели всей семьёй
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android