Тренер «Зенита» Альварес: Испания полностью заслужила победу в финале ЧМ-2026

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» испанец Артуро Альварес поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу — 2026, отметив, что сборная Испания заслужила победу, а турнир был наполнен сюрпризами и незабываемыми моментами.

— Каковы ваши впечатления от финала ЧМ-2026 года и турнира в целом?

— Сам финал, возможно, получился не самым зрелищным матчем, но, на мой взгляд, Испания полностью заслужила эту победу. Как и любой финал чемпионата мира, он был наполнен эмоциями и напряжением до самого финального свистка. Что касается самого турнира, то, считаю, в нём было всё: сюрпризы, ожидаемые исходы и незабываемые моменты.

Самое главное — восторжествовала справедливость. В таком долгом и сложном соревновании, где нужно провести столько матчей, победить может только самая стабильная команда. Испания доказала, что именно она была такой командой, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.