15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Альварес рассказал, как в Испании отреагировали на победу в финале ЧМ-2026

Тренер «Зенита» Альварес рассказал, как в Испании отреагировали на победу в финале ЧМ-2026
Комментарии

Первый ассистент главного тренера «Зенита» испанец Артуро Альварес рассказал о реакции своей семьи на победу «Фурия Роха» в финале чемпионата мира — 2026, отметив, что вся страна праздновала это историческое достижение.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Как вы отреагировали на историческую для вашей страны победу? Какая реакция была у вашей семьи, они наверняка следили за матчем?
— Мы смотрели финал всей семьёй. Вместе переживали, вместе болели и наслаждались каждым моментом как настоящая команда. Когда прозвучал финальный свисток, мы отпраздновали победу с огромной гордостью и чувством удовлетворения, ведь это стало историческим достижением для нашей страны и всего испанского спорта.

Одним из самых прекрасных моментов было видеть, как люди во всех городах и уголках Испании праздновали вместе. На несколько часов всех объединили одна мечта и одна радость. Такие моменты напоминают нам, какой огромной силой обладает спорт, способный объединять людей. Я невероятно горжусь тем, что я испанец, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер «Зенита» Альварес: Испания полностью заслужила победу в финале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android