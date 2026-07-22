Тренер «Зенита» Альварес рассказал, как в Испании отреагировали на победу в финале ЧМ-2026

Первый ассистент главного тренера «Зенита» испанец Артуро Альварес рассказал о реакции своей семьи на победу «Фурия Роха» в финале чемпионата мира — 2026, отметив, что вся страна праздновала это историческое достижение.

— Как вы отреагировали на историческую для вашей страны победу? Какая реакция была у вашей семьи, они наверняка следили за матчем?

— Мы смотрели финал всей семьёй. Вместе переживали, вместе болели и наслаждались каждым моментом как настоящая команда. Когда прозвучал финальный свисток, мы отпраздновали победу с огромной гордостью и чувством удовлетворения, ведь это стало историческим достижением для нашей страны и всего испанского спорта.

Одним из самых прекрасных моментов было видеть, как люди во всех городах и уголках Испании праздновали вместе. На несколько часов всех объединили одна мечта и одна радость. Такие моменты напоминают нам, какой огромной силой обладает спорт, способный объединять людей. Я невероятно горжусь тем, что я испанец, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.