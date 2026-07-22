Тренер «Зенита» Альварес назвал лучшего игрока ЧМ-2026

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» испанец Артуро Альварес ответил на вопрос о лучшем игроке ЧМ-2026.

— Кто, на ваш взгляд, лучший игрок ЧМ-2026?

— Если бы мне пришлось выбирать самого ценного игрока турнира, я бы назвал не отдельного футболиста, а всю сборную Испании. Именно командная игра, единство и самоотдача стали главными причинами того, что она завоевала титул чемпионов мира. Футбол — это командный вид спорта, и Испания на протяжении всего турнира продемонстрировала это лучше всех.

При этом я не могу не отметить Лионеля Месси. То, что он продолжает делать в своём возрасте, просто невероятно. Его страсть к игре, дух соперничества и любовь к футболу вдохновляют каждого, а возможность видеть, как он по-прежнему выступает на столь высоком уровне, — настоящее удовольствие для любого поклонника футбола, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.