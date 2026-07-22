Инсайдер НБА Уиндхорст: интерес к Куминге невероятно завышен, у меня уже мозги кипят

Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст выразил недоумение по поводу ажиотажа среди клубов лиги вокруг конголезского форварда Жонатана Куминги, который хочет получать больше $ 25 млн в год.

«Не имею ничего против него. Но сторонний интерес к нему невероятно завышен, у меня уже мозги кипят. Не могу разобраться в причинах уровня внимания и обсуждения его контрактной ситуации. СЭТ на 100 миллионов, или на 95, 75 очков и 26 подборов в среднем. У «Атланты» 17 игроков в составе с гарантированными контрактами. Кого они возьмут по «сайн-энд-трейд»?

У «Лейкерс» было окно для такой сделки две недели назад, но они могли дать ему меньше исключения среднего уровня. Если «Кэвз» подпишут его через СЭТ, у них включится жёсткий потолок на первом пороге, а они точно выйдут за его пределы в этом сезоне. Понятно, если речь идёт об обмене Йокича. Тогда можно подстраивать платёжку. Но я никогда не видел такого в своей карьере. Такого дикого желания заполучить Кумингу любым способом», — сказал Уиндхорст в видео на YouTube-канале NBA on ESPN.