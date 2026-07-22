«Эти четыре года навсегда останутся в моей памяти». Трент Фрейзер попрощался с «Зенитом»

Американский защитник Трент Фрейзер высказался о своём уходе из «Зенита». 22 июля клуб объявил о расторжении контракта с игроком по взаимному соглашению сторон.

«После четырёх незабываемых лет пришло время сказать: до свидания. Для меня было огромной честью представлять этот клуб. С самого первого дня, когда я надел майку «Зенита», и до моего последнего матча здесь я вырос не только как игрок, но и как человек. Уроки, которые я получил, отношения, которые мне удалось построить, и воспоминания, которые мы создали вместе, останутся со мной на всю жизнь. Хочу поблагодарить тренеров, весь штаб и всех сотрудников клуба.

Спасибо, что верили в меня, помогали становиться лучше и дали возможность каждый день соревноваться на самом высоком уровне. И, конечно, отдельное спасибо нашим болельщикам. Ваша поддержка, энергия и вера в команду значили для меня гораздо больше, чем можно выразить словами. Вы приняли меня с первого дня, и я всегда буду благодарен вам за это. Хоть эта глава и подходит к концу, я с воодушевлением смотрю в будущее. Эти четыре года навсегда останутся в моей памяти, и я всегда буду вспоминать их с благодарностью и гордостью. «Зенит» навсегда займёт особое место в моём сердце. Спасибо вам за всё», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».