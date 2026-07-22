Тренер «Зенита» Альварес: победа Испании на ЧМ-2026 вернула воспоминания о триумфе-2010

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» испанец Артуро Альварес поделился воспоминаниями о победе Испании на чемпионате мира 2010 года.

— До этого Испания выигрывала чемпионат мира лишь однажды — в 2010 году. Помните тот триумф?

— Конечно. В 2010 году я возглавлял сборную Парагвая, поэтому наблюдал за триумфом Испании со стороны. Несмотря на то что меня не было в Испании, я смог разделить радость и отпраздновать первую в истории нашей страны победу на чемпионате мира, пусть и на расстоянии.

Это был по-настоящему особенный момент, который я всегда буду помнить. А победа в 2026 году вновь вернула те прекрасные воспоминания. Это ещё одна незабываемая глава в истории испанского футбола, и я считаю себя счастливым человеком, которому довелось стать свидетелем обеих этих побед, — рассказал Альварес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.