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Дуайт Ховард рассказал, сколько из контракта НБА в $ 61 млн уходит на налоги

Дуайт Ховард рассказал, сколько из контракта НБА в $ 61 млн уходит на налоги
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард заявил, что после уплаты налогов и обязательных отчислений гонорар игроков значительно сокращается, и контракт на $ 61 млн превращается примерно в $ 30 млн.

«Налоги — это то, что ломает тебя в первую очередь. Наша налоговая ставка составляла 51%. Мы платим налоги в каждом городе, где играем, затем агент забирает 2–4%, маркетинг — ещё 10–15%, и все эти проценты вычитаются ещё до того, как ты видишь деньги», — приводит слова Ховарда Isaac Bassey в социальной сети Х.

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