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Виктор Вембаньяма стал героем обложки NBA 2K27, Деррик Роуз — на Ultra Edition

Виктор Вембаньяма стал героем обложки NBA 2K27, Деррик Роуз — на Ultra Edition
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Студия 2K Sports анонсировала баскетбольный симулятор NBA 2K27, релиз которого состоится 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.

Фото: NBA2K

Лицом обложки стандартной версии стал звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Deluxe-издание украсит американская баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. На обложке Ultra Edition разместился бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Деррик Роуз.

Стоимость стандартного издания составит $ 69,99, Deluxe и Ultra Edition будут продаваться за $ 99,99 и $ 149,99 соответственно. Геймплейный трейлер проекта покажут 28 июля.

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Анонс NBA 2K27 — с Виктором Вембаньямой, Кейтлин Кларк и Дерриком Роузом на обложке
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