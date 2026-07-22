Виктор Вембаньяма стал героем обложки NBA 2K27, Деррик Роуз — на Ultra Edition

Студия 2K Sports анонсировала баскетбольный симулятор NBA 2K27, релиз которого состоится 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.

Фото: NBA2K

Лицом обложки стандартной версии стал звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Deluxe-издание украсит американская баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. На обложке Ultra Edition разместился бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Деррик Роуз.

Стоимость стандартного издания составит $ 69,99, Deluxe и Ultra Edition будут продаваться за $ 99,99 и $ 149,99 соответственно. Геймплейный трейлер проекта покажут 28 июля.