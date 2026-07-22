Возвращение Хезоньи в НБА может сорваться из-за проблем с контрактом в «Реале» — Marca

Экс-форвард УНИКСа, а ныне баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья столкнулся с техническими проблемами при попытке активировать опцию выхода в НБА, поскольку не выполнил базовые условия контракта, и клуб теперь может не отпустить игрока или увеличить сумму выкупа. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По условиям соглашения, Хезонья должен был предоставить оффер от американской команды и сразу заплатить компенсацию в размере $ 1 млн. Однако хорват затянул с объявлением до дедлайна и не успел найти конкретное предложение в США.

Представители Хезоньи уже озвучили готовность увеличить сумму выплаты, однако «Реал» имеет преимущество в переговорах и может либо не отпустить баскетболиста, либо выдвинуть более выгодные финансовые требования.

Напомним, Хезонья был выбран под пятым номером на драфте-2015 и ранее уже выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд», проведя 330 матчей со средними показателями 6,9 очка и 3,1 подбора за игру.

Хорватский форвард выступал за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.