Шестой номер драфта-2026 Браун: я гений в плане технической реализации и интенсивности

Новичок «Бруклин Нетс» и 6-й номер драфта-2026 разыгрывающий Микель Браун оценил свою готовность к НБА по итогам трёх матчей в Летней лиге.

«Смотрел Летнюю лигу годами. Готовился к контактности и судейству. Если честно, ничего не удивило на площадке в физическом плане. У всех высокий уровень интенсивности и технической реализации, а я гений в таких вещах. Изучаю игру, стараюсь всегда узнавать что-то новое о разных ее аспектах. Но ничего нового в Летней лиге для меня не было. Я был готов к такому уже очень давно», — приводит слова Брауна портал Clutch Points.

Новичок «Бруклина» провёл три матча в рамках Летней лиги за «Нетс», набирая 16,7 очка, 4 передачи на 2,7 потери и 1,7 перехвата при 39,5% точности с игры и 33,3% из-за дуги.