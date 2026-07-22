Инсайдер: «Лейкерс» не стремятся обменять Бронни в новую команду Леброна

Инсайдер Коби Прайс рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готовы продолжить развитие 21-летнего защитника Бронни Джеймса после ухода его отца Леброна Джеймса из команды и не собираются автоматически обменивать его в клуб, куда перейдёт четырёхкратный чемпион НБА.

«Представим, что Леброн выбирает команду X, которая готова отправить «Лейкерс», например, выбор во втором раунде за Бронни Джеймса. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что «Лейкерс» будут более чем рады оставить Бронни у себя. Они выбрали его во втором раунде два года назад. Они его развивали. Они его любят.

В организации много людей, которые относятся к нему с симпатией. Так что это точно не будет ситуацией, когда они просто отправят Бронни куда угодно, где окажется Леброн. Для того, чтобы «Лейкерс» захотели его обменять, потребуется что-то действительно интересное для них», — приводит слова Прайса портал Yahoo Sports.