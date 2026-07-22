Отец Гилджеса-Александера раскрыл, почему не видит сына в другой команде помимо «Оклахомы»

Отец двукратного MVP НБА Шея Гилджес-Александера заявил, что не верит в возможный уход своего сына из «Оклахома-Сити Тандер», отметив, что команда идеально подходит баскетболисту, а переход в клуб с большого рынка или в «Торонто» создал бы лишние проблемы.

«Не вижу его в команде с большого рынка — со всеми этими ночными клубами и соблазнами. Да и если бы он перешёл в «Торонто», семья замучила бы его просьбами о билетах. Сомневаюсь, что Шай когда-либо покинет «Оклахому». Эта команда ему подходит просто идеально», — приводит слова Вона Гилджес-Александера портал Fadeaway World.

Шей Гилджес-Александер выступает за «Оклахома-Сити Тандер» с 2019 года.