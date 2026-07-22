Фрай: вижу «Кливленд» и «Майами» единственными вариантами для Леброна

Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» американский форвард Ченнинг Фрай заявил, что видит только два возможных варианта продолжения карьеры для свободного агента — «Кливленд» и «Майами», однако раскритиковал состав «Хит», отметив несочетаемость стилей Леброна и Янниса Адетокунбо.

«Вижу «Кливленд» и «Майами» единственными вариантами для Леброна. Других опций не вижу. Но мне совсем не нравится состав «Хит». У флоридцев недостаточно снайперов. Яннис играет в стиле Йокича, что подразумевает наличие мяча в его руках.

При таком раскладе Леброн превращается в игрока, который должен ждать своего шанса в какой-то точке площадки и бросать из статики. А вот Леброн и Джеймс Харден составили бы довольно любопытную пару. Я разговаривал с Джеймсом на днях, и он сказал: «Мы ждем здоровяка у себя», — приводит слова Фрая портал Yahoo Sports.