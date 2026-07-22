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Новичок «Майами» Портис назвал Леброна величайшим игроком и поставил его выше Джордана

Новичок «Майами» Портис назвал Леброна величайшим игроком и поставил его выше Джордана
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Тяжёлый форвард баскетбольного клуба «Майами Хит» американец Бобби Портис ответил на вопрос о величайшем баскетболисте в истории, назвав звёздного форварда Леброна Джеймса и заявив, что ставит его выше Майкла Джордана.

«Величайший? Леброн Джеймс. Ставлю его выше Джордана? Да, я фанат Леброна… Мы можем спорить весь день», — приводит слова Портиса The Hoop Central в социальной сети Х.

Леброн четырежды признавался самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА. Джеймс также является лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США.

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