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Перкинс: Леброн Джеймс всё ещё входит в топ-10 игроков НБА

Перкинс: Леброн Джеймс всё ещё входит в топ-10 игроков НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что звёздный форвард Леброн Джеймс, несмотря на возраст, остаётся игроком топ-10 уровня в лиге и не существует 10 баскетболистов, которых можно было бы поставить выше него.

«В предстоящем сезоне он всё ещё входит в топ-10 игроков НБА. Не найдётся 10 игроков, которых мы могли бы назвать и поставить выше Леброна Джеймса», — приводит слова Перкинса The Dunk Central в социальной сети Х.

Леброн Джеймс находится в статусе свободного агента после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что на него претендуют «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Филадельфия Сиксерс».

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