Третий номер драфта-2026 Бузер высказался о своей игре в Летней лиге НБА

Третий номер драфта-2026 форвард «Мемфис Гриззлиз» Кэмерон Бузер поделился впечатлениями от выступления в Летней лиге НБА.

«Было здорово играть с Седриком Кауардом. Было очень просто, потому что он принимает правильные решения. Всегда делает то, что нужно, это помогает всем вокруг него. Было весело, будем вместе прогрессировать по ходу сезона. Думаю, мы многих удивим. Это радует, с учётом того, насколько у нас молодой состав. Кажется, процентов 75 – на контрактах новичка. Будет естественный рост.

Самое время вместе становиться лучше и веселиться на площадке. Но мы уже будем гораздо лучше, чем все ожидают. Я буду стараться помогать своим партнёрам и приносить пользу команде. Дело не в цифрах или попытках что-то доказать. Все и так знают, на что я способен. Организация меня во всём поддержит. Очень всем доволен. Будет интересный год», — приводит слова Бузера портал Clutch Points.