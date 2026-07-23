Инсайдер назвал клубы НБА, заинтересованные в переходе экс-форварда УНИКСа Хезоньи

Инсайдер НБА Марк Штейн рассказал, что экс-форвард УНИКСа, а ныне баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья входит в сферу интересов многих клубов лиги, включая команды, которые ведут борьбу за подписание четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

Отмечается, что хорват интересен «Кливленду», «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфии», «Миннесоте» и «Денверу», которые также называются в числе претендентов на 41-летнего Леброна, находящегося в статусе свободного агента.

Напомним, Хезонья был выбран под пятым номером на драфте-2015 и ранее уже выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд», проведя 330 матчей со средними показателями 6,9 очка и 3,1 подбора за игру.

Хорватский форвард выступал за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.