Кендрик Перкинс назвал возраст, до которого Леброн сможет играть в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о том, сколько ещё лет лёгкий форвард Леброн Джеймс сможет играть в НБА.

«Когда смотришь на Леброна Джеймса — а мы, кстати, можем спорить о разговоре про GOAT хоть до тех пор, пока все не уйдём с этой земли. Но есть одна вещь, с которой я ни с кем спорить не буду: Леброн Джеймс — самый универсальный баскетболист, которого когда-либо видел этот вид спорта.

Потому что когда ты говоришь о парне, который хорош и в атаке, и в защите, и которого можно поставить на любую позицию — если тебе нужен он на позиции разыгрывающего, он это сделает. Если тебе нужен он на позиции центрового — и в атаке, и в защите, — в прошлом году он был просто великолепен: ставил заслоны, открывался под кольцо, делал всё как надо.

Леброн Джеймс — это именно тот парень, который досконально изучил игру. И теперь он ещё и стабильно, на высоком уровне, попадает трёхочковые. И если взять Леброна прямо сейчас — если он полностью сосредоточен и если Саванна будет позволять ему и дальше играть в баскетбол, — он сможет делать это хоть до 45 лет», — заявил Перкинс в эфире программы First Take.