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«Им начали указывать». Лагерь Леброна Джеймса раздражён давлением комиссионера НБА

«Им начали указывать». Лагерь Леброна Джеймса раздражён давлением комиссионера НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер Энди Баскин высказался о том, что звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс затягивает с принятием решения о своём будущем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вот что мне вчера сказали — из надёжного источника. Похоже, ещё на прошлой неделе лагерь Леброна уже был готов к объявлению. Сам Джеймс и Рич Пол, скорее всего, были не против сделать заявление уже тогда. А потом им начали указывать и говорить, что делать.

И слово, которое я услышал, было «раздражены» — именно так: их раздражало, что комиссионер подталкивает их к решению. И, судя по всему, это раздражение дошло до точки, когда они такие: «Знаете что? Мы сами решим, когда Леброн скажет всем, куда он идёт». И в итоге они просто решили притормозить», — заявил Баскин в эфире 92.3 The Fan.

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