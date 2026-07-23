Шакил О'Нил назвал условие для чемпионства «Майами» с Яннисом Адетокунбо

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал ожидания, которые сопровождают форварда Янниса Адетокунбо после его перехода в «Майами Хит», а также нынешний состав команды.

«Я бы не называл это давлением, но ему придётся принять на себя ту ответственность, которую оставили после себя предшественники. Мы с [Дуэйном] Уэйдом начали всю эту историю, потом была «большая тройка» во главе с Леброном. Когда игрок такого уровня приходит в «Майами», от него автоматически ждут чемпионства. Думаю, им нужно добавить вокруг Янниса и Адебайо ещё трех-четырех снайперов. А в остальном — с культурой «Хит», с их тренировочным процессом и подходом к подготовке — они, без сомнения, будут готовы», — заявил О'Нил в интервью для Sports Illustrated.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 Яннис Адетокунбо провёл 36 матчей регулярного чемпионата, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру, реализуя 62,4% бросков с игры.