«Динамо» сохранило воспитанника ЦСКА в составе перед дебютом в Единой лиге

Владивостокское «Динамо» продлило контракт с молодым защитником Николаем Садиковым до конца сезона-2026/2027, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Воспитанник московского ЦСКА перешёл в команду осенью 2025 года, быстро завоевал место в составе и теперь получит шанс дебютировать на высшем уровне — в Единой лиге ВТБ.

Сам Николай Садиков родился 2 января 2005 года в Москве. Баскетболом он начал заниматься в 10 лет в СШОР ЦСКА, а в 2021 году вошёл в систему детско-юношеских команд клуба. В составе ЦСКА он дважды выигрывал Первенство ДЮБЛ — в 2021 и 2023 годах.

В 2022 году Садиков в составе молодёжной команды ЦСКА стал чемпионом страны и получил вызов в юниорскую сборную России U18. Позднее вместе с ЦСКА-Юниор он дважды завоёвывал серебро Единой молодёжной лиги — в 2024 и 2025 годах соответственно.

Также защитник привлекался к матчам Суперлиги в составе второй команды ЦСКА, с которой в сезоне-2024/2025 добился серебра. Осенью 2025 года он присоединился к «Динамо», а в минувшем сезоне провёл 27 матчей, в трёх из них выйдя в стартовой пятёрке.