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Эксперт объяснил, почему «Майами» — последний реальный шанс Леброна на титул

Эксперт объяснил, почему «Майами» — последний реальный шанс Леброна на титул
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Ник Райт порассуждал о будущем лёгкого форварда Леброна Джеймса и предположил, что, если он и дальше будет гнаться за пятым чемпионским титулом, то «Майами Хит» может оказаться для него лучшим вариантом.

«Думаю, в какой-то момент он всё-таки окажется в «Майами».

У меня все сильнее ощущение, что именно там у него будут лучшие шансы взять пятое кольцо. Не думаю, что он ограничится ещё одним сезоном. У Янниса [Адетокунбо] огромный потенциал, а разница между Кенни Аткинсоном и Эриком Споэльстрой — слишком велика», — сказал Райт в эфире программы First Things First.

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