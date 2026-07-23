Эксперт объяснил, почему «Майами» — последний реальный шанс Леброна на титул

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Ник Райт порассуждал о будущем лёгкого форварда Леброна Джеймса и предположил, что, если он и дальше будет гнаться за пятым чемпионским титулом, то «Майами Хит» может оказаться для него лучшим вариантом.

«Думаю, в какой-то момент он всё-таки окажется в «Майами».

У меня все сильнее ощущение, что именно там у него будут лучшие шансы взять пятое кольцо. Не думаю, что он ограничится ещё одним сезоном. У Янниса [Адетокунбо] огромный потенциал, а разница между Кенни Аткинсоном и Эриком Споэльстрой — слишком велика», — сказал Райт в эфире программы First Things First.