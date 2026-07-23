«Енисей» подписал американского разыгрывающего Чарльза Кэллисона

«Енисей» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Чарльзом Кэллисоном. 30-летний баскетболист усилит красноярский клуб в сезоне-2026/2027.

Большую часть профессиональной карьеры Кэллисон выступал в Европе. Он играл в чемпионатах Литвы, Дании, Швеции, Украины, Нидерландов, Германии и Израиля. В 2019 году американец стал обладателем Кубка Дании.

Фото: БК «Енисей»

С 2022 года Кэллисон защищал цвета немецкого «Синтайникс МБЦ», где был капитаном команды, а также стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории клуба в Бундеслиге. В сезоне-2024/2025 он помог команде выиграть Кубок Германии и выйти в четвертьфинал плей-офф.

Минувший сезон защитник начал в составе «Синтайникс», где в 33 матчах чемпионата Германии в среднем набирал 14,8 очка и отдавал 4,4 передачи, реализуя 36,8% трёхочковых бросков. Завершал сезон Кэллисон в чемпионате Израиля, где в плей-офф в среднем записывал в актив 9,8 очка и 4,3 передачи за матч.