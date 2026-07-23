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«Кажется, я больше не умею бросать». Майкл Портер раскрыл недавние слова Егора Дёмина

«Кажется, я больше не умею бросать». Майкл Портер раскрыл недавние слова Егора Дёмина
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Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер рассказал, что российский защитник Егор Дёмин незадолго до старта Летней лиги НБА переживал из-за своего броска. Однако, по словам Портера, в последних матчах россиянин полностью развеял эти сомнения и произвёл на него сильное впечатление.

«Да, но вообще Егор выглядел очень здорово. Пару недель назад он сказал мне: «Кажется, я больше не умею бросать». А теперь в последних матчах каждый его бросок, который я видел, — чистое попадание. Очень рад, что в этом сезоне буду играть вместе с этим парнем. Он поможет нам стать одной из ведущих команд», — сказал Портер на канале Егора Дёмина в YouTube.

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