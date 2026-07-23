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Случайный прохожий выведал у сына Леброна мнение о будущем отца

Случайный прохожий выведал у сына Леброна мнение о будущем отца
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором поклонник подошёл к 21-летнему защитнику команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсу и спросил о будущем его отца в лиге — 41-летнего четырёхкратного чемпиона и форварда Леброна Джеймса, являющегося в данный момент свободным агентом.

— Какое мотивационное послание молодёжи?
— Просто будь собой, чувак. В любое время, когда у тебя есть давление или что-то ещё, просто будь собой. Выходи и будь собой, и у тебя всё будет хорошо.

— И последнее: как думаешь, твой отец перейдёт в «Уорриорз»?
— Я не знаю, куда он собирается.

— Да ладно, бро.
— Но я бы сошёл с ума, если бы он это сделал, — сказал Бронни в видео.

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