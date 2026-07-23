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«Настоящий лидер». Арсич — об американском новичке «Енисея»

«Настоящий лидер». Арсич — об американском новичке «Енисея»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание американского разыгрывающего Чарльза Кэллисона.

«Чарльз — настоящий лидер: опытный, рациональный и психологически устойчивый. Он способен создавать моменты и для себя, и для партнёров. Наша первоочередная задача — помочь ему адаптироваться к жизни в России и к требованиям Единой лиги ВТБ, чтобы он смог раскрыть свой игровой потенциал полностью», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.

30-летний Кэллисон проведёт сезон-2026/2027 в составе красноярской команды. Предыдущий сезон игрок начал в Бундеслиге за команду «Синтайникс МБЦ», а закончил его, выступая в чемпионате Израиля.

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