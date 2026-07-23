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Кириленко оценил шансы Дёмина, Голдина, Ищенко и Лахина в НБА после Летней лиги

Кириленко оценил шансы Дёмина, Голдина, Ищенко и Лахина в НБА после Летней лиги
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Прославленный российский игрок и президент РФБ Андрей Кириленко высказался о своих соотечественниках после Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой приняли участие Егор Дёмин («Бруклин Нетс»), Владислав Голдин («Майами Хит»), Всеволод Ищенко («Даллас Маверикс») и Виктор Лахин («Сакраменто Кингз»).

«Рад за наших ребят в НБА. Все отыграли, в принципе, достойно. [Владислав] Голдин уже получил двусторонний контракт, его проще перевести в стандартный. [Всеволод] Ищенко показал яркую игру, но всё сейчас уже не от него зависит — команда перестраивается, игроков меняют. Сева заслужил свой шанс. У Вити Лахина ситуация более неопределённая, но у него всё получится. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но всё равно наши четыре игрока подходят под уровень НБА», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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