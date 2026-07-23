Эксперт из США указал, какую проблему «Далласа» может решить Ищенко в новом сезоне НБА

Американский журналист Уилл Миллер высказал мнение, что российский игрок Всеволод Ищенко способен помочь «Даллас Маверикс» устранить один из главных недостатков команды. Как считает обозреватель, именно оборонительные навыки россиянина могут оказаться востребованы уже в следующем сезоне.

«Защита на периметре была одной из главных проблем «Даллас Маверикс» в прошлом сезоне. Защитники команды регулярно проигрывали свои дуэли один в один, а отсутствие надёжных специалистов по обороне на внешней линии стало одной из причин, по которым «Маверикс» завершили чемпионат с 56 поражениями.

Пока этим летом «Даллас» не совершил ни одного обмена или подписания, способного закрыть эту проблему. Однако помощь может прийти изнутри — от выбранного под общим 56-м номером на драфте Всеволода Ищенко, права на которого «Маверикс» практически бесплатно получили у «Лос-Анджелес Лейкерс» в день драфта.

Ищенко произвёл хорошее впечатление в Летней лиге НБА. В Лас-Вегасе он продемонстрировал жёсткость, физическую мощь и бойцовский характер. При росте 203 см и размахе рук около 213 см россиянин отлично двигался в защите и уверенно действовал против игроков с мячом — как против невысоких разыгрывающих, так и против третьего номера драфта 2026 года Кэмерона Бузера из «Мемфис Гриззлиз», — говорится в материале Миллера для The Smoking Cuban.

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