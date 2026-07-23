Эксперт назвал условие для попадания Всеволода Ищенко в состав «Далласа»

Американский обозреватель Уилл Миллер высказал мнение, что россиянину Всеволоду Ищенко будет непросто закрепиться в составе «Даллас Маверикс», однако его оборонительные качества могут помочь получить шанс. Как считает журналист, именно умение защищаться на периметре и физическая борьба могут стать преимуществами Ищенко в конкуренции за место в ротации.

«Чтобы закрепиться в ротации уже в следующем сезоне, Ищенко, вероятно, потребуется стечение обстоятельств — неудачная игра конкурентов, обмены или травмы, поскольку сейчас у «Маверикс» высокая конкуренция среди игроков на позиции лёгкого форварда.

Тем не менее он уже доказал, что способен удерживаться на площадке благодаря своей защите на периметре и жёсткому стилю игры. Именно такие качества зачастую оказываются особенно ценными на уровне НБА», — говорится в материале Миллера для The Smoking Cuban.

Всеволод был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года.

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