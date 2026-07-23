«Зенит» сыграет три контрольных матча на сборе в Белграде в рамках подготовки к сезону

«Зенит» представил программу подготовки к сезону-2026/2027. Ключевым этапом предсезонной подготовки станет тренировочный сбор в Белграде, во время которого команда проведёт три контрольных матча.

В столице Сербии петербургский клуб будет работать с 23 августа по 1 сентября. Соперники и расписание товарищеских встреч будут объявлены позднее. Саму подготовку к новому сезону «Зенит» начнёт с углублённого медицинского обследования, которое пройдёт с 5 по 7 августа. Затем команда проведёт двухнедельный тренировочный цикл в Санкт-Петербурге.

После возвращения из Сербии сине-бело-голубые примут участие в Кубке Кондрашина и Белова (7-8 сентября), а затем выступят в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который состоится в Москве с 16 по 19 сентября.