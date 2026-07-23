«В любой день может быть лучшим на планете». Споэльстра — о Яннисе Адетокунбо

Главный тренер команды НБА «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался об обмене Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«У нас было много битв с Яннисом, из этого родилось большое уважение. Всегда уважал, как он соревнуется. Яннис — это сила воли, сила природы, у него абсолютная воля к победе. Он хорош в любой день, и не даром Адетокунбо уже дважды в своей карьере признавался лучшим (получал звание MVP регулярки в 2019-м и 2020-м. — Прим. «Чемпионата»). Так что в любой день или год он может быть лучшим на планете, именно этого мы с нетерпением ждём в будущем.

Говорю без какого-либо давления — у нас большие ожидания, большие мечты, нам нужен такой человек, как этот парень, чтобы достичь того, чего хотим. С нетерпением ждём этого сотрудничества, совместной работы, надеюсь, чтобы создать великие, великие вещи для этой организации в будущем», — приводит слова Споэльстры Clutch Points.