Эксперт из США ответил, какой шаг от «Далласа» ждут фанаты клуба. Речь о россиянине

Обозреватель The Smoking Cuban Ноа Вебер рассказал, какого решения от руководства «Даллас Маверикс» ждут болельщики команды. По словам журналиста, фанаты «Маверикс» надеются, что клуб найдёт возможность предложить контракт российскому игроку Всеволоду Ищенко.

«Даллас» официально заключил двустороннее соглашение с Джеттом Ховардом, а для этого отказался от услуг Тайлера Смита. Несмотря на то, что болельщики «Маверикс» должны быть воодушевлены потенциалом Джетта как снайпера на позиции винга, они продолжают ждать ещё одного важного решения в это межсезонье — подписания Всеволода Ищенко на двусторонний контракт.

Молодой игрок стал одним из главных открытий «Далласа» в Летней лиге благодаря своей физической мощи, самоотдаче, игре в защите и пониманию баскетбола. Фанаты «Маверикс» активно выступают за то, чтобы 21-летний российский форвард получил контракт с клубом. В течение последней недели болельщики хотели видеть его в составе команды либо по двустороннему соглашению, либо на стандартном контракте. При этом у «Далласа» всё ещё остаются варианты, которые могут ускорить его развитие», — говорится в материале Вебера на The Smoking Cuban.

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