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Аналитик предположил, какой ход в отношении Ищенко может сделать «Даллас»

Аналитик предположил, какой ход в отношении Ищенко может сделать «Даллас»
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Обозреватель The Smoking Cuban Ноа Вебер предположил, как может действовать «Даллас Маверикс» в ситуации с российским игроком Всеволодом Ищенко.

«Хотя подписание Джетта Ховарда усложнило ситуацию — ранее казалось, что именно Ищенко может занять место Тайлера Смита в случае его отчисления, возможность вывести россиянина в НБА в этом сезоне всё ещё сохраняется.

Как минимум «Маверикс» могут попробовать договориться о выкупе контракта Ищенко с «Локомотивом-Кубань», чтобы он смог выступать в G-лиге. Вероятно, в составе «Техас Леджендс» он не будет зарабатывать столько же, сколько в России, однако такой вариант может быть интересен «Далласу», если в клубе считают, что россиянин способен достаточно прогрессировать и претендовать на место в составе уже перед следующим сезоном.

Кроме того, это потенциально даст Ищенко возможность принять участие в тренировочном лагере «Маверикс» и побороться за место в команде вместе с другими молодыми игроками. «Даллас» также сможет оценить, насколько Ищенко готов конкурировать с более опытными баскетболистами НБА, если пригласит его в тренировочный лагерь», — говорится в материале Вебера на The Smoking Cuban.

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