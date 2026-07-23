В США назвали условие, при котором Всеволод Ищенко может получить контракт в «Далласе»

Обозреватель The Smoking Cuban Ноа Вебер поделился мыслями о вопросе возможного подписания контракта Всеволода Ищенко с «Даллас Маверикс». По мнению американского журналиста, для добавления россиянина в систему клуба, вероятно, придётся отказаться от одного из действующих игроков.

«Вариант был бы интересен Ищенко, если бы «Даллас» мог гарантировать ему двусторонний контракт перед началом следующего сезона. Однако прямо сейчас команда не может предложить ему такое соглашение без отказа от кого-то из действующих игроков.

После подписания Джетта Ховарда все три места под двусторонние контракты в составе «Маверикс» заняты. Джон Полакидас, Ховард и Тоби Лаваль имеют соглашения на следующий сезон. Каждый из них обладает конкретными качествами, которые нужны «Далласу», поэтому маловероятно, что клуб откажется от Ховарда или Лаваля

«Маверикс» выбрали Лаваля во втором раунде драфта НБА-2026, а Ховарда подписали только сегодня, поэтому наиболее реалистичным вариантом для появления Ищенко в составе было бы отчисление Полакидаса.

Однако это было бы крайне рискованным решением, поскольку именно Полакидас стал лучшим снайпером «Далласа» в концовке прошлого сезона. Тем не менее клуб может рассмотреть такой шаг, если посчитает, что у Ищенко выше долгосрочный потенциал», — говорится в материале Вебера на The Smoking Cuban.

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