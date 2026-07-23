Фото: Грин сыграл в гольф с Леброном на фоне слухов о переходе Джеймса в «Голден Стэйт»

В Сети появилась фотография, на которой форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин играет в гольф вместе с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом. Совместное появление звёздных баскетболистов произошло на фоне продолжающихся слухов о возможном переходе Джеймса в калифорнийский клуб.

Фото: Из личного архива Грина

Ранее сам Грин признался, что действительно пытался убедить Леброна присоединиться к «Уорриорз» и сделал ему «безумное» предложение.

Будущее Леброна остаётся одной из главных интриг межсезонья НБА. После ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс» 41-летний форвард рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Помимо «Голден Стэйт», среди претендентов на Джеймса называются «Кливленд Кавальерс», «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».