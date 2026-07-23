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Чемпион НБА объяснил, почему обмен Пола Джорджа выгоден для «Бостона»

Чемпион НБА объяснил, почему обмен Пола Джорджа выгоден для «Бостона»
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41-летний американский тяжёлый форвард Пи Джей Такер, являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался об обмене между «Бостон Селтикс» и «Филадельфией Сиксерс», в результате которого Джейлен Браун и Пол Джордж поменяли команды.

«Если посмотреть на плей-офф в этом году, Пи-Джи, возможно, провёл лучшую серию в сравнении с Джей-Би. Так почему же тогда «Филадельфия» выиграла от этого обмена? Думаю, это сложная для оценки операция. Я топлю за Пи-Джи. Мне не нравится, как все… Имею в виду, уважение к Джейлену, но Пол всё ещё чертовски хороший игрок.

Если Джорджа вновь не дисквалифицируют, а ничего подобного не случится, думаю, мы можем говорить о многом. Мне всё ещё нравится связка Джорджа с Джейсоном Тейтумом. Мне нравится «Селтикс», бро», — приводит слова Такера Yahoo Sports.

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