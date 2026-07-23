Инсайдер назвал команду, в которую должен перейти Леброн Джеймс ради чемпионства

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор заявил, что 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс должен присоединиться к составу «Миннесоты Тимбервулвз», если он заинтересован в ещё одном чемпионстве.

«Если Леброна больше всего волнует ещё одна победа в ассоциации, ему следует выбрать «Тимбервулвз». В этом составе не хватает такого игрока, как он. Было бы безумием сменить Майка Конли на Ламело Болла, а Джулиуса Рэндла — на Леброна Джеймса», — написал О'Коннор в социальной сети Х.

В данный момент Леброн Джеймс, на счету которого четыре чемпионства в лиге, находится в статусе свободного агента после своего ухода из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал с 2018 года, в 2020-м он помог клубу из Лос-Анджелеса выиграть ещё один титул.