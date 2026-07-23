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Леброн Джеймс побил личный антирекорд по времени раздумий о будущем в НБА

Леброн Джеймс побил личный антирекорд по времени раздумий о будущем в НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс установил личный антирекорд по продолжительности принятия решения о своём будущем в лиге.

По состоянию на сегодняшний день 41-летний форвард остаётся без нового клуба уже 22 дня после открытия рынка свободных агентов. Это самый продолжительный период неопределённости в карьере Джеймса.

В 2010 году Леброн определился с переходом в «Майами Хит» спустя семь дней после открытия рынка. В 2014-м принял решение вернуться в «Кливленд Кавальерс» через 10 дней. Самым быстрым оказалось подписание контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году, когда соглашение было заключено уже через 16 часов.

В нынешнее межсезонье окончательное решение Джеймса по-прежнему не принято, среди возможных вариантов продолжения карьеры форварда называются «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

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