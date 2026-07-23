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Ник Райт объяснил, почему Леброн Джеймс вернётся в «Майами Хит»

Ник Райт объяснил, почему Леброн Джеймс вернётся в «Майами Хит»
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Известный эксперт и обозреватель Ник Райт заявил, что 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс вернётся в команду «Майами Хит», за которую играл с 2010 по 2014 год.

«Также полагаю, он окажется в Майами. Начинаю думать, что это его лучший шанс на пятый титул. Не думаю, что он будет играть только один год… Разница между другими и Яннисом, Кенни Аткинсоном и Эриком Споэльстрой — это огромная пропасть» — сказал на YouTube-канале First Things First.

В данный момент Леброн Джеймс, на счету которого четыре чемпионства в лиге, находится в статусе свободного агента после своего ухода из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал с 2018 года, в 2020-м он помог клубу из Лос-Анджелеса выиграть ещё один титул.

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