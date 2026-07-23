Источник: Болл и Эдвардс звонили Леброну с предложением перейти в «Миннесоту»

Разыгрывающий Ламело Болл и защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс связывались с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, чтобы обсудить с ним возможный переход в состав «волков». Об этом сообщает аккаунт Fullourtpass в социальной сети Х со ссылкой на журналиста Джона Крочински.

По информации источника, оба баскетболиста лично созвонились с Джеймсом и попытались убедить его продолжить карьеру в «Миннесоте».

Напомним, в числе возможных претендентов на 41-летнего форварда назывались «Миннесота Тимбервулвз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Где продолжит карьеру Леброн, пока неизвестно.