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Источник: Болл и Эдвардс звонили Леброну с предложением перейти в «Миннесоту»

Источник: Болл и Эдвардс звонили Леброну с предложением перейти в «Миннесоту»
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Разыгрывающий Ламело Болл и защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс связывались с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, чтобы обсудить с ним возможный переход в состав «волков». Об этом сообщает аккаунт Fullourtpass в социальной сети Х со ссылкой на журналиста Джона Крочински.

По информации источника, оба баскетболиста лично созвонились с Джеймсом и попытались убедить его продолжить карьеру в «Миннесоте».

Напомним, в числе возможных претендентов на 41-летнего форварда назывались «Миннесота Тимбервулвз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Где продолжит карьеру Леброн, пока неизвестно.

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