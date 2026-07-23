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«Зенит» строит новую команду». Медведев — об уходе Фрейзера и Муна

«Зенит» строит новую команду». Медведев — об уходе Фрейзера и Муна
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход звёздных защитников Трента Фрейзера и Ксавьера Муна.

«Ксавьер Мун и Трент Фрейзер покинули «Зенит» по договорённости сторон. Оба игрока были одними из самых ярких и результативных игроков «Зенита» и Единой лиги ВТБ. Уверен, и Трент, и Ксавьер найдут себе подходящий чемпионат и команды. Их харизмы будет не хватать, но «Зенит» строит новую команду, в том числе на позициях первого и второго», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Фрейзер выступал за «Зенит» с 2023 года и в составе петербургского клуба стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Мун присоединился к команде в августе 2024 года.

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