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Чемпион НБА Джош Харт показал фото с финала ЧМ-2026

Чемпион НБА Джош Харт показал фото с финала ЧМ-2026
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31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» и являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выложил в социальных сетях фотографии с финала чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Из личного архива Джоша Харта

Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

Фото: Из личного архива Джоша Харта

Фото: Из личного архива Джоша Харта

По итогам сезона-2025/2026 Харт вместе с «Нью-Йорком» выиграл первое для себя чемпионство в лиге. В финале был обыгран коллектив «Сан-Антонио Спёрс» — 4-1.

Фото: Из личного архива Джоша Харта

Фото: Из личного архива Джоша Харта

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