Чемпион НБА Джош Харт показал фото с финала ЧМ-2026

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» и являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выложил в социальных сетях фотографии с финала чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0 д. вр.).

Фото: Из личного архива Джоша Харта

Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

Фото: Из личного архива Джоша Харта

Фото: Из личного архива Джоша Харта

По итогам сезона-2025/2026 Харт вместе с «Нью-Йорком» выиграл первое для себя чемпионство в лиге. В финале был обыгран коллектив «Сан-Антонио Спёрс» — 4-1.

Фото: Из личного архива Джоша Харта