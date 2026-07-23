«Майами» ищет директора по YouTube-стратегии после анонса пресс-конференции Леброна

«Майами Хит» разместил вакансию директора по YouTube-стратегии спустя день после того, как клуб случайно опубликовал, а затем удалил ролик с анонсом якобы предстоящей пресс-конференции четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

Согласно описанию вакансии, клуб ищет специалиста, который будет не просто управлять существующим YouTube-каналом, а фактически выстроит его с нуля. В обязанности будущего сотрудника войдут разработка стратегии развития канала, создание уникальной контентной концепции, запуск регулярных форматов, развитие длинных видео и Shorts, а также привлечение новой аудитории и формирование следующего поколения болельщиков «Хит».