«Реал» Мадрид подписал победителя Еврокубка и чемпиона Турции

Пресс-служба команды Евролиги «Реал» Мадрид объявила о подписании контракта с 26-летним финским профессиональным баскетболистом Микаэлем Янтуненом, выступающим на позиции тяжёлого форварда.

Соглашение заключено на два года, до конца сезона-2027/2028.

Янтунен является игроком сборной Финляндии и за свою карьеру выиграл чемпионаты в Бельгии, Франции и Турции, а также другие трофеи в этих странах. В сезоне-2023/2024 он выиграл Еврокубок с «Парижем». В прошлом сезоне, выступая за «Фенербахче», он стал чемпионом турецкой лиги, обладателем Кубка и Суперкубка.

В минувшем сезоне «Фенербахче» дошёл до «Финала четырёх», где в 1/2 финала проиграл «Олимпиакосу» — 61:79.