Эй Смит высказался на тему величайшего разыгрывающего в НБА, сравнив Карри и Джонсона

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о споре вокруг звания величайшего разыгрывающего в истории баскетбола. По мнению эксперта, Стефен Карри и Мэджик Джонсон оказывали огромное влияние на игру с позиции первого номера, но делали это совершенно разными способами.

«Я знаю, что Стеф Карри не является классическим разыгрывающим. Говорю исключительно о влиянии с позиции, которую принято называть позицией первого номера. У Мэджика это было благодаря тому, что он был ростом шесть футов девять дюймов [около 206 см], мог видеть площадку поверх защитников, контролировать мяч, проводить быстрые атаки. Он, возможно, лучший распасовщик в истории.

Карри — величайший снайпер, которого когда-либо видел баскетбол. С точки зрения классического понимания разыгрывающего Мэджик Джонсон подходит под это определение, и Эдди Джонсон прав: традиционные плеймейкеры создают возможности для других игроков. Но я бы сказал, что Стеф делал это иначе — благодаря своему невероятному броску и движению без мяча. Защита должна была постоянно следить за ним, буквально не сводить глаз, пытаясь понять, где он находится.

И именно из-за того, что соперникам постоянно приходилось контролировать перемещения Стефа, у его партнёров появлялись возможности — так же как это происходило благодаря передачам Мэджика, и, вероятно, даже чаще. И если исходить из этой точки зрения и такого определения роли разыгрывающего, то возникает вопрос: является ли Стеф Карри величайшим разыгрывающим в истории баскетбола или это всё-таки Мэджик Джонсон?» — сказал Эй Смит в эфире своего подкаста.

Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина: