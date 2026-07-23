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Гомельский ответил, чьё влияние на результат команды было сильнее — Джордана или Леброна

Гомельский ответил, чьё влияние на результат команды было сильнее — Джордана или Леброна
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал высказывание болельщика о Майкле Джордане и Леброне Джеймсе.

– Не понимаю, как некоторые говорят, что Леброн лучше. Джордан до сих пор не превзойдён.
– Все статистические выкладки известны и находятся в свободном доступе. Но я вновь отмечу, что я видел игру всех перечисленных баскетболистов своими глазами (включая Карри). Влияние Джордана на результаты матчей его команды было гораздо более сильным и важным, даже по сравнению с Леброном, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский оценил возможный переход Виктора Лахина в московский ЦСКА.

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