Гомельский ответил, чьё влияние на результат команды было сильнее — Джордана или Леброна

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал высказывание болельщика о Майкле Джордане и Леброне Джеймсе.

– Не понимаю, как некоторые говорят, что Леброн лучше. Джордан до сих пор не превзойдён.

– Все статистические выкладки известны и находятся в свободном доступе. Но я вновь отмечу, что я видел игру всех перечисленных баскетболистов своими глазами (включая Карри). Влияние Джордана на результаты матчей его команды было гораздо более сильным и важным, даже по сравнению с Леброном, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский оценил возможный переход Виктора Лахина в московский ЦСКА.

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Майкл Джордан на концерте Бруно Марса: