«Отрицательно отношусь». Гомельский — о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением насчёт возможного возвращения московского баскетбольного клуба ЦСКА в Евролигу в сезоне‑2027/2028, но с поправкой на то, что команда не будет проводить домашние матчи в России. Среди альтернативных локаций рассматриваются Сербия и Турция.

«Отрицательно отношусь. Для российских болельщиков в целом и для поклонников ЦСКА это не вариант. Нет возможности прийти в зал и поболеть за своих», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир Гомельский оценил возможный переход центрового Виктора Лахина в ЦСКА.