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Гомельский оценил шансы «Майами» на чемпионство с переходом Адетокунбо в сезоне-2026/2027

Гомельский оценил шансы «Майами» на чемпионство с переходом Адетокунбо в сезоне-2026/2027
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский оценил шансы флоридского клуба «Майами Хит» на завоевание титула Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027 с переходом в команду чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо, выступающего на позиции центрового.

«Нет, не думаю, что «Майами» может серьёзно претендовать на титул в ближайшем сезоне. В составе нет игроков высокого класса на задней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир Гомельский ответил, у кого больше шансов играть на высоком уровне в НБА: у Дёмина или Ищенко.

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