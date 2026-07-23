Гомельский оценил шансы «Майами» на чемпионство с переходом Адетокунбо в сезоне-2026/2027

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский оценил шансы флоридского клуба «Майами Хит» на завоевание титула Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027 с переходом в команду чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо, выступающего на позиции центрового.

«Нет, не думаю, что «Майами» может серьёзно претендовать на титул в ближайшем сезоне. В составе нет игроков высокого класса на задней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир Гомельский ответил, у кого больше шансов играть на высоком уровне в НБА: у Дёмина или Ищенко.